Incentivos económicos para evitar el cierre de colegios en Ourense: ayudas de hasta 500 euros

Tras años en la cuerda floja, la escuela infantil de Taboadela ya no volverá a abrir sus puertas este curso. El centro tan solo recibió una solicitud de matrícula, por lo que la Xunta tomó la decisión de cerrarlo. De esta forma, la cifra de municipios de la provincia de Ourense que carecen de un centro educativo asciende a 26. En los últimos años también cerraron en 2024 el colegio de Beariz y el de Vilariño de Conso.

Los concellos del rural ourensano tienen cada vez más dificultades para mantener abiertos sus colegios. O Bolo, Muiños o Punxín tienen menos de 5 alumnos en Infantil y menos de 15 en Primaria. Son solo algunos ejemplos. En Monterrei, el colegio de Medeiros sufre desde hace varios cursos la crisis demográfica. “Hai 30 ou 35 anos tiña sobre 300 alumnos, agora estamos en sete alumnos”, lamenta el alcalde de la localidad, José Luis Suárez.

Con todo, aunque muchos le propongan aprovechar las instalaciones para otro tipo de actividad, el regidor no pierde la esperanza de revertir la situación. “Convertelo nun xeriátrico, como me propón moita xente, dáme moita pena”, reconoce, al tiempo que señala que trabajan en un plan para atraer familias al municipio. Entre las propuestas, está rehabilitar las antiguas viviendas de los maestros para que familias foráneas se instalen en el pueblo, complementándose con ayudas económicas directas que rondarían los 500 euros por escolar matriculado.

Son planes que resultan atractivos y en los que trabajan también otros concellos. Sin embargo, el éxito no está asegurado. Los grandes núcleos acaban concentrando la mayor parte del estudiantado, ya no solo porque allí vivan más familias, también porque algunos prefieren dar a sus hijos la posibilidad de completar todas las etapas de sus estudios (Infantil, Primaria y Bachillerato) en una misma localidad.

Esta situación afecta directamente a la despoblación del rural, ya que los niños dejan de conocer su entorno y no echan raíces en los pueblos.