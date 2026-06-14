Indignación por los actos vandálicos a la vaca Popi apenas días después de su traslado a la calle del Paseo: "¡Salta, salta!"

La popular vaca Popi, una de las esculturas urbanas más reconocibles del centro de Ourense, apenas ha disfrutado de unas horas en su nueva ubicación antes de convertirse en protagonista de una polémica en redes sociales. El Concello trasladó esta misma semana la colorida obra del artista Leandro Sánchez desde la plaza de Paz Nóvoa hasta la calle del Paseo, una de las arterias peatonales más transitadas de la ciudad y, para su desgracia, próxima a los vinos.

Coincidiendo con las celebraciones de las graduaciones universitarias y de distintos centros educativos, comenzaron a circular imágenes y vídeos que muestran a varias personas interactuando de forma inapropiada con la escultura. En algunas fotografías se observa a jóvenes sentados sobre la vaca, mientras que un vídeo grabado durante la madrugada muestra a un chico subido de pie sobre la obra, animado por otros dos jóvenes que le gritan expresiones como "¡Ordéñala!" o "¡Salta, salta!".

Indignación en redes sociales

Las imágenes no tardaron en difundirse por redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su indignación por lo ocurrido. Muchos lamentan la falta de respeto hacia el patrimonio artístico urbano y reclaman una mayor concienciación ciudadana.

"Es una lástima que falte educación para valorar el arte y todo lo que tenemos", señalaba una usuaria. Otro comentario criticaba que la escultura no hubiera disfrutado "ni 24 horas de paz para Popi. 'Tremenda hazaña! Y presumen de ello en redes". También hubo quienes reclamaron sanciones para los responsables: "Multa al canto, que luego te multan por cosas mucho más insignificantes".