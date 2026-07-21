"Inepta", "inútil", "subnormal": el calvario al que sometió Jácome a la exjefa de Comercio que le costará casi 49.000 euros

Jácome a la salida del juzgado, con su abogado Luis Salgado, en una imagen de archivo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado este martes punto por punto la condena contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el propio Concello de Ourense por hundir la salud de la exjefa de Comercio, Stella González.

La justicia gallega confirma que el Concello vulneró sistemáticamente las normas de prevención de riesgos laborales y obliga al pago solidario de 48.685 euros a la trabajadora para compensar los daños morales sufridos y su tiempo de incapacidad temporal.

La resolución judicial del alto tribunal rechaza todas las excusas procedimentales del gobierno local y pone el foco en el calvario diario que sufrió la funcionaria por parte del regidor.

En sus hechos probados, la sentencia avala que Jácome sometió a Stella González a insultos y humillaciones constantes, llegando a referirse a ella delante de otros compañeros de trabajo con términos como "inepta", "inútil" o "subnormal".

La presión psicológica en la oficina era tan asfixiante que la jefa de servicio llegaba llorando a su despacho.

Además, el regidor ordenaba continuamente a sus concejales del área que la forzaran a firmar informes improcedentes o paralizar expedientes y, por discriminación ideológica, llegó a espetarle a uno de sus ediles: "A esta, ni puto caso, hay que buscar la manera de poner a otra persona, se nota mucho que es del PP".

Apartada de sus funciones y cesada tras las elecciones

El hostigamiento no se limitó a la violencia verbal. El equipo de gobierno fue vaciando de competencias a la funcionaria de forma deliberada, puenteándola en la gestión de las terrazas o del alumbrado navideño para colocar a asesores externos de su confianza.

El desprecio profesional llegó al punto de que Jácome mandó a un amigo personal a una feria de luces navideñas en Alemania en lugar de a la máxima responsable del departamento, según la resolución judicial.

Esta campaña de acoso alcanzó su pico de tensión cuando Stella González concurrió en el número 10 de la lista del Partido Popular a las elecciones municipales de mayo de 2023.

Tras la cita con las urnas, el alcalde fue comentando entre los empleados municipales que "iba a ir a por la actora", confirma la sentencia.

Semanas después, en pleno mes de agosto, ejecutó su amenaza y la cesó de su puesto como jefa de Negociado de Comercio.

Un grave impacto en la salud ignorado por el Concello

Todo este infierno laboral se produjo bajo la mirada cómplice de un Concello que archivó por la vía rápida las peticiones de auxilio de la trabajadora y que, según recalca el TSXG, no realizaba evaluaciones psicosociales ni cuestionarios de estrés en el departamento desde el año 2008.

Las consecuencias para la empleada fueron devastadoras. Los informes médicos recogidos en la sentencia constatan que la funcionaria tuvo que coger la baja pocos días después por un cuadro clínico provocado directamente por las "actitudes hostiles" de sus superiores.

El contexto: una factura total de más de 110.000 euros

Este varapalo del TSXG supone la confirmación definitiva de los abusos sufridos por la funcionaria y hace firme la indemnización por acoso, pero es solo una parte del roto económico que esta persecución de Jácome provocará en las arcas municipales.

A estos casi 49.000 euros ya ratificados, hay que sumar un segundo revés judicial emitido en primera instancia por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 en 2025.

Esa otra sentencia condena al Concello a pagar a Stella González las diferencias salariales por haber desempeñado funciones de superior categoría como técnica asesora desde el año 2015. Con este segundo fallo, el coste total de la cruzada política y personal de Gonzalo Pérez Jácome contra la exjefa de Comercio superará ampliamente los 110.000 euros, que saldrán en gran parte del bolsillo de los ourensanos.