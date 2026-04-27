Infografía | Claves de la regularización extraordinaria de migrantes en Ourense

Colas en el registro del Concello tras el comienzo de la fase presencial de la regularización.

La Regularización Extraordinaria 2026 es un proceso excepcional que permitirá a las personas extranjeras en situación administrativa irregular en España obtener un permiso de residencia y trabajo.

Podrán solicitarla tanto las personas sin autorización de residencia y trabajo como los solicitantes de protección internacional. Para acceder, será necesario acreditar la llegada a España antes del 1 de enero de 2026, una permanencia continuada de al menos cinco meses y contar con un certificado de antecedentes penales del país de origen y de otros en los que se haya residido.

En el caso de las personas sin autorización, deberán presentar el formulario EX32 y cumplir al menos uno de estos requisitos: contar con historial laboral o intención de trabajar, acreditar un vínculo familiar o disponer de un certificado de vulnerabilidad. Por su parte, los solicitantes de protección internacional deberán presentar el formulario EX31, sin necesidad de justificar vulnerabilidad.

La regularización permitirá obtener documentación y residencia, acceder a derechos laborales y a la Seguridad Social, así como a servicios públicos como la sanidad. También contempla protección para la familia, especialmente en el caso de menores.

Infografía | Claves de la regularización en Ourense. | La Región

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática, a través de la sede electrónica o la plataforma Mercurio —disponible las 24 horas—, o de manera presencial, con cita previa obligatoria, en registros habilitados, oficinas de la Seguridad Social o Correos (solicitud a través de la web o del teléfono 060).

En Ourense, los trámites podrán realizarse en los servicios sociales municipales, la Subdelegación del Gobierno, la Tesorería de la Seguridad Social y las oficinas de Correos, además de entidades colaboradoras como Xarela Formación-animación o el Centro de Desarrollo Rural O Viso.

El plazo de solicitud estará abierto del 16 de abril al 30 de junio

Este proceso se suma a anteriores regularizaciones en España, como las de 1986, 1991, 2000, 2001 y 2005, y se enmarca en una tendencia europea con más de 40 procesos similares desde los años 90, incluidos los realizados en Italia (2020) y Portugal (2021).