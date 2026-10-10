Los informes cuestionan los bonos comercio de Jácome: compromete las cuentas
Técnicos del Concello de Ourense advierten que la inyección preelectoral compromete las cuentas
El plan del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para repartir un nuevo bono comercio de 10 millones de euros a las puertas de las elecciones municipales se enfrenta a los reparos técnicos de los funcionarios. El expediente revela que la jefa de Xestión Económica emitió un dictamen desfavorable al considerar que resulta “altamente probable” que esta inyección “implique un incumprimento da estabilidade orzamentaria”. Además, advierte que gastar este dinero choca con el Plan Económico Financiero que impone Hacienda, ya que “o seu uso suporía un alto risco de incumprimento das regras fiscais no 2026”.
El informe alerta de un peligro añadido: desproteger las arcas públicas ante inminentes reveses judiciales. La técnica señala que gastar estos fondos “incide negativamente sobre a posibilidade de utilizalo para financiar, cando sexan esixibles, os pasivos continxentes que o Concello ten actualmente”. Entre estas deudas a futuro, cita los pagos a “concesionarias con contratos en precario ou as que, no seu caso, se poidan producir como consecuencia do litixio da Praza de San Antonio ou a demolición en Marcelo Macías”.
Por su parte, el interventor exige rigor contable y plantea “dúbidas con respecto a imputación orzamentaria” ante el “elevado volume de recursos” movilizado. El funcionario reclama adaptar la planificación “cara o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.
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