El PP acusa al PSOE de apoyar a Pérez Jácome con “pactos ocultos”

El grupo municipal del PP ofreció una rueda de prensa en la que abordó la situación del proyecto del parque de Coto de Canedo, el funcionamiento de los plenos y la presunta connivencia del PSOE con DO para aprobarle los presupuestos a Jácome. La portavoz municipal del PP y candidata a la Alcaldía, Ana Méndez Gil, aseguró que su grupo no pretende bloquear la construcción del parque, pero sí ejercer su labor de fiscalización para conocer cómo se está desarrollando una obra que supone una inversión de 9,16 millones de euros.

La aprobación definitiva de los presupuestos municipales de 2026, en el pleno del pasado 1 de octubre, fue el segundo eje de la comparecencia. Méndez Gil atribuyó al PSOE la responsabilidad de haber facilitado que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, sacara adelante sus cuentas. Méndez Gil reclamó al PSOE que explicase porqué permitió la aprobación de unas cuentas a las que había presentado alegaciones que fueron rechazadas. La portavoz popular llegó a plantear si existe “algún tipo de pacto oculto negociado por la puerta de atrás”

La candidata popular reclamó unas reglas claras que garanticen el turno de palabra de los grupos en los plenos

“Respeto” en los plenos

La portavoz popular también reclamó al alcalde que garantizase el respeto institucional durante las sesiones plenarias. Méndez Gil recordó el abandono del pleno por parte de PP, PSOE y BNG el pasado 2 de octubre ante los insultos, interrupciones y faltas de respeto que, según denunció, se produjeron durante el debate.

El PP defiende que los plenos deben permitir a cada grupo exponer sus propuestas y fiscalizar la actuación del Gobierno municipal, al tiempo que los vecinos puedan conocer tanto las iniciativas de la oposición como las respuestas del Ejecutivo local. “Los ciudadanos tienen derecho a escuchar el debate completo”, afirmó Méndez Gil.

La candidata popular reclamó unas reglas claras que garanticen el turno de palabra de todos los grupos y pidió que las sesiones plenarias se centren en los problemas de la ciudad.