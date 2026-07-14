Iñigo Jauregui, turista pamplonés: "Volvimos a Ourense para combinar el interior con la costa"

Iñigo ha elegido Galicia para disfrutar de sus vacaciones de verano junto a su familia. Llegó a Ourense el 7 de julio y permanecerá en la comunidad hasta el día 20, en un viaje que combina varios días en el interior con una estancia posterior en la costa. No es la primera vez que visita la ciudad, aunque reconoce que en esta ocasión está descubriendo algunos de sus principales monumentos con más tiempo y tranquilidad.

Pregunta. ¿Cuándo llegasteis a Ourense y cuál es vuestro plan de viaje?

Respuesta. Llegamos el día 7. Vamos a estar en Galicia hasta el día 20 y hemos organizado unas vacaciones combinando unos días en el interior con otros en la costa. Nos apetecía conocer diferentes paisajes y disfrutar de todo lo que ofrece la comunidad.

P. ¿Por qué elegisteis Galicia para estas vacaciones?

R. Principalmente porque en verano suele hacer menos calor que en otros destinos. Aunque hoy en Ourense aprieta bastante.

P. ¿Es la primera vez que visitas Ourense?

R. No, ya había estado. Sin embargo, no tuve la oportunidad de conocer bien la ciudad.

P. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora?

R. Lo que más me ha impresionado ha sido la Catedral. La otra vez no llegué a entrar y en esta ocasión sí he podido visitarla. Es lo que más me ha gustado de la ciudad hasta ahora.

P. ¿Qué os queda por descubrir?

R. Todavía estamos recorriendo la ciudad y siguiendo el itinerario que hemos preparado para estos días. Entre los lugares que queremos visitar están As Burgas, así que todavía nos queda mucho por descubrir antes de continuar nuestro viaje hacia la costa .