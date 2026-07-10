María Peña y Miguel Santacruz, turistas cántabros: “El casco histórico es muy bonito, seguro que volveremos a Ourense"

María Peña y Miguel Santacruz Barrios han llegado desde Cantabria para recorrer distintos rincones de Galicia. Después de visitar la Ribeira Sacra, hicieron una parada en Ourense, una ciudad que conocían de oídas pero que visitaban por primera vez. Aunque apenas llevan unas horas recorriendo sus calles, aseguran que el casco histórico les ha dejado una muy buena impresión.

Pregunta. ¿Cuánto tiempo lleváis en Galicia y cuál es vuestro recorrido?

Respuesta. Llevamos dos días en Galicia. Antes de llegar a Ourense hemos visitado la Ribeira Sacra y, después de pasar por aquí, continuaremos nuestro viaje hacia las Rías Baixas para seguir descubriendo otros rincones de la comunidad.

P. ¿Cuánto tiempo vais a estar en Ourense?

R. Estaremos por aquí hasta el fin de semana, aprovechando estos días para conocer la ciudad y descansar antes de continuar.

P. ¿Es la primera vez que visitáis la ciudad?

R. En Galicia ya habíamos estado en otras ocasiones, pero era la primera vez que veníamos a Ourense.

P. ¿Qué es lo que más os ha gustado hasta ahora?

R. Aunque acabamos de llegar, el casco histórico nos ha parecido lo más bonito de la ciudad.

P. ¿Recomendaríais visitar Ourense? ¿Volveréis algún día?

R. Sí, sin duda la recomendaríamos. Lo que hemos visto nos ha gustado mucho y no descartamos volver en otra ocasión.