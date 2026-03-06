¿Sabe usted que el inquilino de la Plaza Mayor ya debe de andar buscando un sustituto para llenar el vacío que dejó su consejero con plumas?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, ya se está trabajando para sustituir al consejo con plumas del alcalde
¿Sabe usted que el inquilino de la Plaza Mayor ya debe de andar buscando un sustituto para llenar el vacío que dejó su consejero con plumas? ¿Que se baraja la opción de traer una cacatúa para que haga los coros en los vídeos? ¿Que para repetir lo que dice, cualquier ave hace el mismo trabajo que un asesor, y mucho más barato para las arcas municipales? ¿Y que el pobre animal se llevó con él muchos secretos de la city?
