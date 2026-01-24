Investigado por incumplir la pena por golpear a Nerea Añel en Ourense

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense ha abierto diligencias penales contra Julio G.S. por no realizar los trabajos en beneficio de la comunidad a los que fue condenado por maltratar a Nerea Añel. Todo parte de una sentencia del Penal 1 de Ourense emitida el pasado junio, en la que se declaraban probadas dos agresiones del acusado a la que era su novia: una fuerte bofetada en la cara y un cabezazo.

Este último se lo propinó unos quince días antes del fallecimiento de la joven, cuyo cuerpo apareció sin vida en 2020 en el entorno de Os Muíños (Barbadás). Julio G.S. fue acusado de la muerte de Añel, siendo absuelto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tras un laberinto judicial. Sin embargo, sí que fue condenado por maltratar a la joven. Julio defendió su inocencia en el juicio y apuntó a que se llevaban bien. “Me están utilizando de cabeza de turco, no encuentro explicación”, aseguró en el juicio, insistiendo en que no la había agredido.

Dos testigos clave

Sin embargo, fueron dos testigos los que vieron las agresiones. El primero refirió que vio al acusado y a Nerea discutiendo en el rellano de un piso y vio perfectamente que ella le pegó en el pecho a Julio y este le dio una bofetada en la cara. Otro de los testigos declaró que observó a través de la mirilla como Julio le daba un cabezazo a Nerea que provocó que esta cayese al suelo. Al salir, el declarante la vio llorando y la invitó a entrar en su casa, pero ella no quiso ayuda.

La jueza lo consideró penalmente responsable de dos delitos de lesiones/maltrato no habitual y le impuso la pena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad por cada uno de ellos. Julio G.S. estaba citado el 29 de septiembre en el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas para hacer el plan de ejecución de 80 jornadas. No se presentó y esta circunstancia fue comunicada al juzgado, quien le concedió cinco días para que se personase. Al igual que en septiembre, tampoco se presentó.

Por ello, el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense abrió diligencias por un delito de quebrantamiento de condena. La magistrada citó a Julio G.S. el 12 de enero para comparecer por esta instrucción, pero no se presentó. En caso de demostrarse, podría terminar en una pena de multa de 12 a 24 meses.