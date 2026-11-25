María Irene Lois Bermejo y Leo Föester, ambos investigadores en la Universidad de Heidelberg (Alemania), celebraron su boda en Ourense, ciudad natal de la novia y a la que mantiene un estrecho vínculo familiar. La pareja eligió la Catedral ourensana para darse el "sí, quiero" y el monasterio de Santo Estevo de Rivas de Sil para el convite.

El enlace se celebró mediante un rito especial en la Catedral. Posteriormente, los invitados se trasladaron a Santo Estevo, donde los recién casados recibieron felicitaciones en seis idiomas diferentes y con tradiciones propias de distintos países, en una celebración marcada por el carácter internacional de los asistentes.

La elección de Ourense responde a la relación de María Irene Lois Bermejo con la ciudad, en la que nació y donde pasó buena parte de sus vacaciones en la casa de sus abuelos paternos, el doctor Pío Bermejo y Margarita Pumar. La novia mantiene además vínculos familiares con apellidos de arraigo en la provincia, entre ellos Pumar-Álvarez Buhilla, Rodríguez Oballa y Feijoo Montenegro.

La pareja, que desarrolla su carrera investigadora en Alemania, quiso celebrar su enlace en Ourense, vinculando así una fecha especial con la ciudad y la familia de María Irene.