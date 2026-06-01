Isaac Pedrouzo, escritor ourensano: "Hay algunos discos que tienen dentro más literatura que muchos libros"

Isaac Pedrouzo (Ourense, 1981), conocido entre otras cosas por estar al frente del Torgal, publicará el próximo 8 de junio “David y Claudia”, su cuarto libro. Con el Madrid de principios de los 2000 y la cultura indie como telón de fondo, la obra aborda temas como el amor, la amistad y la construcción de la identidad.

Pregunta. El título del libro parece una referencia bastante evidente la canción de Los Planetas del mismo nombre.

Respuesta. Sí. Cuando empecé a construir esta historia de dos personas tan vinculadas a una escena de música concreta, sentí que necesitaba algo reconocible. Ese nombre para una historia de pareja apela a cualquiera que relacione la música con su propia vida.

P. La novela parece muy generacional, muy ligada a una época concreta.

R. Lo parece, pero en realidad es una historia bastante atemporal. Está ambientada en unos años concretos y en una ciudad determinada, pero habla de cosas que le han pasado a mucha gente: relaciones personales, amor, desamor, amistad o búsqueda de identidad. Todo el mundo ha tenido veinte años y ha vivido alguna relación que le marca profundamente.

P. La música atraviesa todo el libro.

R. Es inevitable. Llevo toda mi vida trabajando alrededor de la música, de una forma u otra. Me cuesta separar lo que escribo de ese universo. Siempre digo que a veces hay más literatura en los discos que en muchos libros.

P. ¿Qué le interesaba del personaje de Claudia?

R. Probablemente, haya sido el más difícil de construir. Es una chica de dieciocho años que deja A Coruña para estudiar Medicina en Madrid. Allí descubre que ya no tiene que preocuparse por sentirse rara, por la ropa que lleva o por la música que escucha. Madrid le permite encontrarse a sí misma.

P. David, en cambio, es muy distinto.

R. Lo más complicado de escribir el libro fue conseguir que David hablara de una manera y Claudia de otra. Que el lector supiera quién está inteviniendo sin necesidad de indicarlo de manera explícita. Es una persona llena de inseguridades que no sabe gestionar. Cree que tiene razón en todo y termina proyectando sus problemas sobre los demás.

P. ¿Hay más autobiografía en David que en Claudia?

R. No hay autobiografía en ninguno de los dos, es la primera vez que escribo algo que no lo sea. Lo que sí hay son experiencias, ambientes y personas que he conocido a lo largo de mi vida.

P. La relación entre ambos es bastante compleja.

R. Sí. Claudia y David viven la relación de maneras muy distintas. Para ella representa una parte importante de su crecimiento personal. Él, en cambio, no construye ese mismo vínculo emocional. Ahí nacen muchos de los conflictos de la novela.

P. Hay muchas referencias musicales que siguen teniendo vigencia hoy, como Elefant Records.

R. Claro. Y además me interesaba contar cómo evolucionó toda aquella escena. El libro empieza en los primeros años dos mil y termina en torno a 2009 o 2010, cuando la música alternativa en España experimentó una transformación enorme.

P. El momento donde el indie dejó de ser independiente.

R. Exactamente. Me interesaba reflejar cómo una escena muy pequeña acabó convirtiéndose en algo mucho más grande e industrializado.

P. ¿Y Cómo ve la escena actual? Están surgiendo muchas cosas a la vez

R. Creo que estamos viviendo un momento muy interesante. Hay una nueva generación de bandas de guitarras funcionando muy bien, pero también una escena menos visible y muy estimulante. Me parece especialmente interesante la cantidad de grupos liderados por mujeres que están apareciendo y haciendo cosas increíbles.

P. ¿Le recuerda a lo que ocurrió en los noventa o en los primeros dos mil?

R. Hay algo cíclico en todo esto. Las escenas nacen, crecen, desaparecen y vuelven a aparecer. Ahora mismo estamos en un momento bonito porque se está recuperando cierta manera de hacer música sin complejos.

P. ¿Hacia dónde cree que va la industria?

R. Es difícil saberlo porque todo cambia muy rápido. Pero tengo la sensación de que los espacios medianos y pequeños van a recuperar mucho valor. Las salas de cien, doscientas o trescientas personas seguirán siendo fundamentales para la música alternativa. Ahí es donde nacen las escenas y donde realmente se construyen las carreras.