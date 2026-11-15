Isabel Rodríguez, artesana de “IsaMarte”: “Espero jubilarme en este oficio”

Isabel Rodríguez Neira regenta su negocio de artesanía "IsaMarte" en Ourense, con dos líneas de actividad. La primera es la venta de productos manufacturados y telas de patchwork, trabajando de forma exclusiva con las llamadas telas de diseñador.

El resultado son piezas únicas sin reposición de inventario, lo cual complementa impartiendo clases de manualidades. Estas sesiones las describe como "reuniones para tomar café y desarrollar la creatividad de las alumnas", priorizando el aspecto terapéutico de la costura sobre la técnica estricta.

El camino hasta abrir su local requirió años de espera. Isabel llegó a España hace nueve años y se instaló en la capital ourensana hace ocho. Durante sus primeros años en la ciudad trabajó cuidando a personas mayores y limpiando casas, con lo cual reunió unos ahorros, solicitó un préstamo adicional y fundó su tienda.

"Mi formación original es veterinaria, igual que mi marido", explica la emprendedora, quien dejó de ejercer al llegar a Ourense porque las guardias de las clínicas le impedían la conciliación familiar. Fue su marido quien continuó con la profesión de cuidar animales, mientras que para ella, la buena marcha de su negocio le ha llevado a descartar por completo retomar su profesión original. "Estoy tan contenta que no pienso homologar mi carrera", asegura.

Vocación y esfuerzo diario

El día a día en el comercio local "exige mucha dedicación", añade. A veces, "empiezo a trabajar a las seis de la mañana, o me quedo en el local hasta la una de la madrugada para terminar los encargos. Más de una vez me he ido a casa con la idea de dejarlo, pero siempre vuelvo a abrir la persiana". La dureza del negocio es otro aspecto importante. "Es muy duro porque una vez que sales de una deuda entras en otra constantemente", explica la emprendedora venezolana, quien ya considera su oficio como su propia vida y valora el vínculo creado con las clientas como una parte esencial de su día a día. Su plan de futuro consiste en mantener su tienda activa de forma definitiva. "Yo espero jubilarme en esto, estoy muy contenta tanto personal como profesionalmente", concluye. Para recibir asesoría y orientación en su negocio, se incorporó al Centro Comercial Aberto Ourense Centro, una decisión que no lamenta. "Me encanta ver que el comercio local tiene apoyo tanto de una asociación como del pueblo ourensano, que sigan valorando lo que hacemos los artesanos o los comercios pequeños, que no todo sea industrial".