Iván Clarete, Mister Eco Spain: "Como ourensano, es un honor llevar la cultura gallega a Filipinas"

El ourensano Iván Clarete ha sido proclamado Mister Eco Spain, un reconocimiento que le permitirá representar a España en un certamen internacional que se celebrará en Manila (Filipinas) del 4 al 17 de junio de 2026. Clarete ya había logrado recientemente el título de segundo finalista de Mister Spain, y este sábado recibió oficialmente la banda que lo acredita como representante español en el concurso Mister Eco.

"Tenía la ilusión de representar a España en algún momento y se ha cumplido", afirmó en un tono jovial tras recibir el título. El certamen, centrado en valores de sostenibilidad, conciencia medioambiental y moda ecológica, se celebrará por primera vez este año, y los participantes han recibido recientemente las primeras directrices sobre su desarrollo.

Iván Clarete no es ajeno a este tipo de competiciones, ya que en el pasado había representado a Ourense en otros certámenes, pero este paso supone un salto cualitativo al hacerlo a nivel nacional. “Como ourensano, es un honor llevar también la cultura gallega a Filipinas”, destacó.

De cara a la cita internacional, el nuevo Mister Eco Spain explica que ahora está centrado en la preparación física, mientras define otros aspectos clave de su participación. Aunque todavía no está cerrado el diseño del vestuario, adelanta que será una propuesta ecológica, acorde con el espíritu del certamen, con la que buscará representar la moda sostenible española en el ámbito internacional.