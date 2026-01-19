Iván Ferreiro corona el cartel del Ouren Sound Fest

La incorporación de Iván Ferreiro sigue completando un cartel de lujo del Ouren Sound Fest, que celebrará su undécima edición entre el viernes 22 de mayo y el domingo 24. Se trata de una de las cabezas del festival, en su gira “Hoy por Ayer”, por su 35 años de carrera.

El artista, que repite en esta cita, se une en el día inaugural de actuaciones a Love of Lesbian, con su gira Ejército de Salvación; Carlos Ares, con su gira La Boca del Lobo; Alcalá Norte, que presentará nuevo disco; Fontán; La Duendeneta y el Dj Mr. Kitos.

El sábado encabezará La Moda, con un nuevo disco, seguida de Siloé, que también presentará un álbum. También llegarán al festival con un disco inédito Marlon y Niña Polaca y además actuarán Duncan Dhu y, de nuevo, La Duendeneta y Mr. Kitos.

El evento será gratuito para los menores de seis años, mientras que costará 11 euros por abono a los niños de entre seis y doce años o 8 euros por día. Por su parte la promoción actual básica es de 64 euros por abono completo y de 47 euros, con acceso solamente para el viernes o el sábado, teniendo en cuenta los gastos de gestión, que ascienden a cuatro euros para adultos y dos para niños menores de trece años