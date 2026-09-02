¿Sabe usted que Jácome ahoga sus problemas en las termas?

¿Sabe usted que el alcaldiño sigue dándose chapuzones en verano mientras en su gestión llueve sobre mojado? ¿Que se lo pasa genial en las mismas termas en las que limita los horarios? ¿Que para bochorno la que ha liado después del incendio de la Casa de Baños? ¿Que no hay duda de que nada hacia el naufragio de su gobierno? ¿Que a ver si se preocupa menos de los seguidores en redes y más de sus ciudadanos?

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