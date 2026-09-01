Las termas de A Chavasqueira y O Muíño da Veiga cerrarán cinco meses
NUEVO CONTRATO
El nuevo contrato para gestionar las zonas termales solo deja Outariz abierto todo el año
La administración Jácome cerrará los espacios públicos termales a las 19:00 horas durante la mitad del año, y dejará sin uso las termas de A Chavasqueira y O Muíño da Veiga hasta cinco meses. Así se recoge en el contrato para la supervisión de estas zonas aprobado en junta de gobierno el pasado 27 de agosto y que ya ha salido a concurso.
O espazo termal de Outariz-Burga de Canedo abrirá todo o ano, mentres que Chavasqueira e Muíño da Veiga de abril a outubro"
El documento, que rige la notmativa para la atención, control y prestación de primeros auxilios en los puntos públicos de A Chavasqueira, Muíño da Veiga, Outariz y Burga de Canedo, establece que “o espazo termal de Outariz-Burga de Canedo abrirá todo o ano, mentres que Chavasqueira e Muíño da Veiga de abril a outubro”, dejando sin uso ni control estos puntos termales durante cinco meses.
Además, limita los horarios para el baño de 10:00 a 19:00 horas entre enero y marzo, pero también de octubre a diciembre, ampliándolo hasta las 20:00 horas los meses de abril y septiembre, y hasta las 22:00 entre mayo y agosto. Actualmente, está decretado el cierre a las 20:00 horas, una postura que ha levantado críticas por parte de los bañistas. Según el propio contrato, “os calendarios e horarios poderán ser modificados de acordo coa época do ano ou as condicións de organización do servizo”.
Otra novedad es que “poderanse incorporar aquelas instalaciónsde iguais ou semellantes características que puideran se obxecto de xestión directa por parte do Concello” abriendo la puerta a la adjudicataria para que asuma la gestión de la piscina de As Burgas, cerrada al público desde hace más de seis años.
Este nuevo contrato debería empezar a aplicarse el 1 de enero de 2027, y sería prorrogable una vez. Contempla un presupuesto de casi 300.000 euros, y espera que la empresa ganadora realice “a planificación, prestación e xestión do servizo de control, atenció e primeiros auxilios” en los espacios termales, además de “realizar medicións da calidade da auga, acender a apagar sistemas de bombeo ou facilitar información pertinente sobre o funcionamento dos espazos, así como as normas de uso”.
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