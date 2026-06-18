QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que Jácome está a un paso del banquillo?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el alcaldiño ya no puede disimular sus nervios ante la inminente decisión de la Audiencia? ¿que está a un paso de saber si finalmente se sienta en el banquillo? ¿Que la sombra de esos posibles nueve años de inhabilitación por prevaricación empiezan a pesar mucho en Zalito? ¿Que por los pasillos de los juzgados se comenta que los magistrados ya tienen la decisión tomada y solo les falta pulir un poco el auto?
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