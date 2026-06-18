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Efectos de las lluvias torrenciales en zonas de montaña. Situación en Valdeorras y Viana.

¿Sabe usted que Jácome está a un paso del banquillo?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, Jácome ya no puede disimular sus nervios ante la inminente decisión de la Audiencia

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome en una imagen de archivo.
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome en una imagen de archivo. | La Región

¿Sabe usted que el alcaldiño ya no puede disimular sus nervios ante la inminente decisión de la Audiencia? ¿que está a un paso de saber si finalmente se sienta en el banquillo? ¿Que la sombra de esos posibles nueve años de inhabilitación por prevaricación empiezan a pesar mucho en Zalito? ¿Que por los pasillos de los juzgados se comenta que los magistrados ya tienen la decisión tomada y solo les falta pulir un poco el auto?

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