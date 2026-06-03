¿Sabe usted que Jácome se arrima al sol que más calienta, en este caso la UD Ourense?

¿Sabe usted que ahora el subecarros de Jácome bien que celebra los éxitos de la UD Ourense cuando hace no mucho decía que el equipo estaba condenado a arrastrarse por la Regional Preferente? ¿Que es lo que tiene hacer vaticinios pensando que todos son unos incompetentes como él? ¿Que los jugadores le demostraron que estaba equivocado, ya que llevaron al equipo a Primera Federación?