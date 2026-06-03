¿Sabe usted que Jácome quiso darse un baño de masas y acabó bañado en abucheos?

¿Sabe usted que Jácome pretendía este martes darse un baño de masas a costa de la UD Ourense, pero según cogió el micrófono en el escenario montado en una abarrotada Praza Maior empezaron a pitarle y a abuchearle? ¿Que los ensordecedores silbidos estuvieron acompañados de gritos de “fuera, fuera”? ¿Que trató de hablar como si no pasase nada, pero era imposible escucharlo por el estruendo de la pitada?

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