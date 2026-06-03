¿Sabe usted que Jácome quiso darse un baño de masas y acabó bañado en abucheos?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el alcaldiño ensombreciendo la celebración de la UD Ourense
¿Sabe usted que Jácome pretendía este martes darse un baño de masas a costa de la UD Ourense, pero según cogió el micrófono en el escenario montado en una abarrotada Praza Maior empezaron a pitarle y a abuchearle? ¿Que los ensordecedores silbidos estuvieron acompañados de gritos de “fuera, fuera”? ¿Que trató de hablar como si no pasase nada, pero era imposible escucharlo por el estruendo de la pitada?
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