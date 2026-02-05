¿Sabe usted que Jácome busca su buena suerte un viernes 13?

¿Sabe usted que es conocida la pasión de Jácome por los viernes 13? ¿Que, como buen amigo de las fantasmadas que es, le mola mogollón irse a la Noche de Brujas de Montalegre, cuando cae un día de esos en el calendario? ¿Que este viernes 13 de febrero, si tiene el cuerpo para fiestas y mantiene la tradición, irá con el susto dentro? Es el día en que declara en el juzgado como acusado de apropiación indebida. Uuuuuh.

