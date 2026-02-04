¿Sabe usted que una vieja alumna de Carmelitas acaba de ser nombrada con un cargo que pocos ostentan?

¿Sabe usted que en el colegio Carmelitas de Ourense recuerdan en estos días a una alumna que dejó pegada y de la que mucho se habla por el centro educativo? ¿Que Elena Pérez Pérez, aunque nacida en Sober, estudió en la city, con matrícula de honor? ¿Que antes de los 25 ya era juez y ahora ha sido nombrada presidenta de Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria?