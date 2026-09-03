QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que Jácome ya se da por ganador en 2027?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que los expertos del desgobierno ya viven en 2027? ¿Que aún quedan unos meses para que acabe el año y ya firman actas para el año que viene? ¿Que es un despiste pero una gran metáfora de lo que ocurre? ¿Que si se preocuparan más por el presente de los ourensanos mejor nos iría? ¿Que mientras tanto, se cumplen seis años y medio con una piscina termal cerrada a cal y canto y nadie explica nada?
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