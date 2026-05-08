¿Sabe usted que Jácome dejó de nuevo clarisísimo su ideario este jueves ante un nutrido grupo de polis y juristas?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, las declaraciones idearias del alcalde de Ourense ante policías y juristas

La Región
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Publicado: 08 may 2026 - 16:05 Actualizado: 08 may 2026 - 19:36
Gonzalo Pérez Jácome hablando ante juristas y policías.
Gonzalo Pérez Jácome hablando ante juristas y policías. | La Región

¿Sabe usted que Jácome dejó de nuevo clarisísimo su ideario este jueves ante un nutrido grupo de polis y juristas? ¿“Siempre que el ser humano pueda hacer trampa como colectivo la va a hacer, (...) de forma que siempre que se pueda robar, la gente va a intentar robar. A mí me hace gracia cuando se dice que la gente es íntegra”?¿ Que si hablaba de sí mismo o de la gente que tenía enfrente? ¿Y que si tomaron nota los mandamases de las Fuerzas de Seguridad y de la Justicia?

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