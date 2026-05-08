INCIDENCIA ELÉCTRICA
Una avería deja sin luz al polígono de Seixalbo
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que Jácome dejó de nuevo clarisísimo su ideario este jueves ante un nutrido grupo de polis y juristas? ¿“Siempre que el ser humano pueda hacer trampa como colectivo la va a hacer, (...) de forma que siempre que se pueda robar, la gente va a intentar robar. A mí me hace gracia cuando se dice que la gente es íntegra”?¿ Que si hablaba de sí mismo o de la gente que tenía enfrente? ¿Y que si tomaron nota los mandamases de las Fuerzas de Seguridad y de la Justicia?
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