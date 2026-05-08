¿Sabe usted que Jácome dejó de nuevo clarisísimo su ideario este jueves ante un nutrido grupo de polis y juristas? ¿“Siempre que el ser humano pueda hacer trampa como colectivo la va a hacer, (...) de forma que siempre que se pueda robar, la gente va a intentar robar. A mí me hace gracia cuando se dice que la gente es íntegra”?¿ Que si hablaba de sí mismo o de la gente que tenía enfrente? ¿Y que si tomaron nota los mandamases de las Fuerzas de Seguridad y de la Justicia?