El PP de Ourense urge a Jácome a aclarar el destino de 800.000 euros

La radiografía documental publicada ayer por este periódico, que reveló cómo Gonzalo Pérez Jácome instauró un “impuesto” sobre los salarios de sus trabajadores para quedarse con parte de sus sueldos, y parte de sus pagas extraordinarias, provocó la reacción del principal grupo de la oposición. El grupo municipal del PP en el Concello de Ourense calificó de “graves e preocupantes” estas informaciones y exigió al alcalde explicaciones “claras, inmediatas e contundentes” sobre los 800.000 euros ingresados en sus cuentas al margen de su sueldo como alcalde.

A través de un comunicado, los populares solicitaron “transparencia absoluta” tras la difusión de los extractos bancarios que vinculan el dinero del grupo municipal con las cuantiosas “mordidas” al sueldo de los asesores y ediles. Estos fondos sufrían después vaciados masivos vía cheques y pagos a la televisión privada del regidor. El PP subrayó que, desde el respeto a la presunción de inocencia, existen “indicios documentados” de que fondos de origen institucional terminaron en manos de una persona física.

Desde el grupo municipal del PP recordaron que el funcionamiento ordinario de las formaciones políticas debe estar sometido a estrictos mecanismos de fiscalización. En este sentido, incidieron en la necesidad de mantener siempre una “separación clara entre as contas partidarias e as contas persoais de calquera responsable político”, una línea que los extractos publicados ayer -con cheques de hasta 40.000 euros y pagos en “facturas de comunicación”- habrían vulnerado de forma sistemática.

La formación popular calificó el sistema de gestión revelado como “cando menos irregular e difícil de comprender”, insistiendo en que la ciudadanía tiene el derecho a conocer cómo se administraron los recursos públicos y cuál ha sido el destino final de las supuestas “donaciones” de las nóminas de los asesores.

Respeto a la justicia

Asimismo, los representantes populares reiteraron ayer su apoyo a la independencia de la Fiscalía y de los tribunales. El grupo municipal mostró su rechazo frontal a los ataques lanzados por el regidor contra el estamento judicial y defendió que las instituciones deben actuar bajo principios de “responsabilidade e transparencia”.