Jácome embarra Barbadás tras pedir la dimisión de Valcárcel

Democracia Ourensana acusó ayer a través de sus redes al alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, con el que cogobierna con Daniel Rey como teniente de alcalde, de cometer “transfuguismo intolerable”, tras votar en contra del PSOE y a favor del PP en los plenos de la Diputación, lo que consideran “indigno de una persona y de un político, y digno de dimisión inmediata”. Todo esto se produce en una situación de minoría, con el exsocialista (que dejó la formación tras la ruptura interna) Valcárcel junto a otro exedil de su partido, ahora no adscritos, y el edil de DO en el equipo de gobierno.

Las críticas vertidas por Jácome a través de las redes del partido no coinciden con la visión de Daniel Rey, que se desmarcó de las acusaciones de su partido achacándolas a “que están máis enfocadas cara á Deputación que outra cousa” y que se trata “dunha cuestión de partido”, asegurando que “non hai problema ningún de pacto de goberno en Barbadás”. Fuentes cercanas al regidor confirmaron que hubo una conversación entre alcalde y teniente alcalde en la que se aseguró la continuidad del gobierno.

“Como concelleiro en Barbadás teño que instalo a que apoie as políticas que favorezan a Barbadás. Pero tamén ao mesmo tempo, eu como membro do partido quero que as contas do Concello de Ourense saian adiante”, indicó Rey.

Democracia Ourensana también señaló al presidente de la Diputación, Luis Menor, de “aprovecharse de un tránsfuga para recuperar la mayoría”, a lo que Menor respondió que “levo sacado orzamentos na Deputación, e sacamos todas as modificacións sen necesidade de ningunha persoa específica, sempre dialogando”.