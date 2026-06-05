¿Sabe usted que Jácome inauguró su cementazo con escudo ante pitadas?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, la inauguración del nuevo Jardín do Posío
¿Sabe usted que si todavía anda escaldado el increíble alcalde menguante de la city por la sonora pitada del martes? ¿Si fue para evitar que la escena se repitiese que ayer inauguró en secreto y sólo rodeado de su escolta de palmeros? ¿Si es porque se teme lo peor al ver el resultado final del Jardín del Posío? ¿Si tal vez no le ha gustado que no le hayan puesto ninguna rampa mecánica? Raro, raro, raro.
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