QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que a Jácome le siguen pitando los oídos?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que los ecos de la pitada que recibió el mandamás seguían resonando durante el pleno municipal? ¿Que el regidor se embarcó en un duelo dialéctico por los detalles de los pitos? ¿Que intentó atribuírselos a las famosas minorías ruidosas que -teóricamente- van al fútbol a politizar? ¿Que cuando la oposición le desmontó el argumentario, sacó el comodín del más votado del corral?
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