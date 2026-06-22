A VISTA DE DRON
Destrucción en Viana por las tormentas

¿Sabe usted que Jácome no se cansa de darse baños de masas?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Jácome vuelve a recibir palabras bonitas del pueblo llano

Final de las Festas de Ourense de 2026
Final de las Festas de Ourense de 2026

¿Sabe usted que el fin de fiesta se le atragantó al regidor municipal justo cuando esperaba el aplauso de las masas? ¿Que este imitador del “panem et circenses” romano no se podía creer lo que le gritaba el pueblo llano? ¿Que igual es que ya no cuela el truco de con una mano enseño un carta y con la otra me quedo con el resto de la baraja? ¿Que le dijeron de todo menos bonito?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats