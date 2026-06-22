¿Sabe usted que Jácome no se cansa de darse baños de masas?

¿Sabe usted que el fin de fiesta se le atragantó al regidor municipal justo cuando esperaba el aplauso de las masas? ¿Que este imitador del “panem et circenses” romano no se podía creer lo que le gritaba el pueblo llano? ¿Que igual es que ya no cuela el truco de con una mano enseño un carta y con la otra me quedo con el resto de la baraja? ¿Que le dijeron de todo menos bonito?