¿Sabe usted que a los usuarios de las piscinas de Oira el baño refrescante del agua les dura poco?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la mala conexión de autobuses para volver desde las piscinas de Oira a Ourense
¿Sabe usted que a los usuarios de las piscinas de Oira el baño refrescante del agua les dura poco? ¿Que los que estaban acostumbrados a regresar a sus casas usando el autobús 23 se han dado cuenta que los iluminati lo han retirado? ¿Que al menos han dejado el 11, que ya no para en la puerta, pero al menos no tienen que volver a Ourense andando? ¿Y que quién regirá las cabezas de los que no rigen?
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