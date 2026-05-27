¿Sabe usted que a Jácome ya no le salen las cuentas?

¿Sabe usted que ya no le salen las cuentas al Jácome? Ni las del Concello, donde se amontonan las deudas y los castigos de Hacienda por trapalleiro, y las políticas. ¿Que ahora le ha dado por lamentarse en las redes sociales de lo malo malísimo que es el alcalde de Barbadás porque le ha birlado la llave de la Deputación? Menos mal que está lo que queda del Psoe local para ayudarle a desviar la atención.