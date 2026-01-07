Jácome, de nuevo en el punto de mira por el uso de animales en las cabalgatas: "el único sitio en Galicia donde se hace"

La Fundación Franz Weber ha censurado el "empeño de Jácome", en referencia al alcalde de Ourense, de usar animales en los desfiles navideños y asegura que los promovidos sin ellos en el resto de ciudades "superan en asistencia a la planteada" en la ourensana.

En un comunicado, critica la contratación de una empresa para realizar el desfile de animales en las convocatorias de Papá Noel y del pasado lunes, día 5, en la cabalgata de los Reyes Magos.

"Desembolsando decenas de miles de euros y siempre en el límite del contrato menor de servicios, el Ayuntamiento de Ourense se empeña en promocionar una práctica desterrada en toda Galicia".

"La localidad es la única que ha empleado camellos y probablemente la única que permite el empleo de animales en estas actividades", añade la Fundación Franz Weber, que también apunta a "la publicidad negativa que se genera sobre el municipio". Por todo ello, insta al gobierno local a "reformular" la propuesta en estas fechas.