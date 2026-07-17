Jácome vuelve a esconder sus bienes con una coartada “antiterrorista”

El alcalde de Ourense se queda solo en el club de la opacidad tras la publicación del registro de bienes. El regidor es el único de los 27 miembros de la corporación que mantiene su patrimonio bajo llave, lejos del escrutinio de los vecinos en el portal municipal.

Para mantener este blindaje, Jácome vuelve a recurrir a una polémica argucia legal: depositar el registro de sus bienes en la Diputación acogiéndose a una excepcionalidad de la Ley de Bases del Régimen Local. Esta medida, diseñada históricamente como una herramienta de protección para salvaguardar la seguridad de los concejales y alcaldes amenazados durante los años más duros del terrorismo de ETA, se ha convertido en el escudo perfecto del regidor ourensano.

Opacidad absoluta

El uso sistemático de esta vía de protección extrema adquiere en este 2026 una mayor relevancia política. Su maniobra legal le permite blindar sus cuentas ante la opinión pública en medio de la prolongada tormenta por sus ingresos privados al margen del salario institucional, su amplio volumen patrimonial (19 inmuebles según recogía el sumario de su investigación judicial) y sus recientes y polémicas afirmaciones en el pleno, donde aseguró que cobrará “lo que le dé la gana” mientras la Justicia no se lo impida.