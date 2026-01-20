Jácome prefiere vídeos de Noa Rouco que Fitur para promocionar Ourense

Jácome y Rouco, en uno de los vídeos a los que se refiere el alcalde de Ourense

La ciudad de Ourense no pisará Ifema por quinta vez (faltó de 2020 a 2025, con la excepción de 2021). El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, señaló este martes que la Feria Internacional de Turismo es “irrelevante”, una “trampa” y un “dispendio” absurdo.

Su alternativa pasa por el “clickbait” y la viralidad. Así, el regidor asegura sin rubor que los vídeos protagonizados por Noa Rouco en las termas -aquella campaña que levantó polvareda por exhibir a la concejala ligera de ropa en las pozas- o con Omar Montes han dado a conocer la ciudad “mil veces más” que cualquier reunión de negocios en Madrid. Jácome tiene claro que el futuro del turismo no se decide en despachos ni ferias, a las que tacha de “endogámicas” y donde, según él, solo van “vecinos de Ourense” a saludarse entre ellos en el pabellón de Galicia.

El gobierno local insiste en que las cifras de visitantes crecen sin necesidad de ir a Madrid, presumiendo además de la incorporación de “600 pisos turísticos”.