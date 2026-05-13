Jácome rebaja su monopolio sobre las bodas civiles: lo extiende a sus cuatro tenientes de alcalde

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha dado un nuevo giro de timón a su peculiar política sobre las bodas civiles en el Concello. Tras más de un año acaparando el monopolio absoluto de los enlaces -una estrategia que en 2024 le llevó a vetar por decreto a los concejales de la oposición para que no pudieran casar ni a petición de los contrayentes-, el regidor ha decidido ahora abrir la mano y delegar esta competencia, aunque de forma muy selectiva.

Según la nueva directriz, firmada en un decreto el pasado 7 de mayo, la facultad de oficiar matrimonios no será solo del alcalde, sino que se extiende a sus cuatro tenientes de alcalde: Aníbal Pereira, José Ignacio González, Ana Fernández y Antonio Fernández.

Quedan lejos aquellos tiempos de 2022 en los que, movido por la competencia con otros ediles que tenían más tirón, el regidor se arrogó esa responsabilidad en exclusiva.