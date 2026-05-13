Jácome rebaja su monopolio sobre las bodas civiles: lo extiende a sus cuatro tenientes de alcalde
CUATRO CONCELLEIROS
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, permitirá que cuatro tenientes de alcalde celebren bodas civiles tras más de un año reservándose en exclusiva esta función.
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha dado un nuevo giro de timón a su peculiar política sobre las bodas civiles en el Concello. Tras más de un año acaparando el monopolio absoluto de los enlaces -una estrategia que en 2024 le llevó a vetar por decreto a los concejales de la oposición para que no pudieran casar ni a petición de los contrayentes-, el regidor ha decidido ahora abrir la mano y delegar esta competencia, aunque de forma muy selectiva.
Según la nueva directriz, firmada en un decreto el pasado 7 de mayo, la facultad de oficiar matrimonios no será solo del alcalde, sino que se extiende a sus cuatro tenientes de alcalde: Aníbal Pereira, José Ignacio González, Ana Fernández y Antonio Fernández.
Quedan lejos aquellos tiempos de 2022 en los que, movido por la competencia con otros ediles que tenían más tirón, el regidor se arrogó esa responsabilidad en exclusiva.
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