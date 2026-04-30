Sin mochila tras sufrir un atraco al volver de una boda en Ourense

Pablo Manuel D. regresaba de celebrar la boda de su hijo en el parador de Santo Estevo, y, sobre la una de la madrugada del 21 de agosto de 2022, tras apearse del autobús, caminaba por la céntrica calle del Paseo con la intención de irse a dormir al hotel. Fue entonces cuando la noche dio un giro inesperado: fue asaltado violentamente por una persona “rapada” y “delgada”.

Por estos hechos se sentó este miércoles en el banquillo Diego A. F., quien se enfrenta a una petición de tres años y medio de cárcel. Durante el juicio, el inculpado negó categóricamente ser el autor del atraco, asegurando que las autoridades “lo confundieron”. En su declaración, argumentó que en el momento de su detención no llevaba consigo el equipaje del denunciante, y justificó su presencia en la zona. “Solo iba a por un poco de pizza gratis tras venir de consumir droga en el barrio de Covadonga”, explicó.

Sin embargo, según la fiscal, el acusado abordó a la víctima por la espalda. Tras darle un empujón que provocó que el hombre cayera al suelo, el agresor sacó una navaja y le amenazó de forma contundente: “Si no quieres que te raje, no hagas nada”. En ese momento, el asaltante se apoderó de una maleta pequeña y la mochila Samsonite que llevaba la víctima. En su interior había diversa documentación y un teléfono móvil Samsung Galaxy 5G. Según consta en el informe judicial, dicho terminal tiene un valor de 455,39 euros y es propiedad de la Cruz Roja.

Para el Ministerio Público, los hechos son constitutivos de un delito de robo con intimidación, del que considera responsable a Diego. El letrado defensor puso de manifiesto la “incosistencia” del relato de la víctima. Así, entresacó que durante el juicio relató por primera vez que resultó lesionado y tenía la camisa manchada de sangre. Y, destacó, que su cliente, al ser detenido poco después, no llevaba nada de la víctima.