Jácome reconoce beneficios empresariales mientras cobraba su sueldo municipal, pero defiende su legalidad

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha prestado declaración este viernes en calidad de investigado en el Tribunal de Instancia número 1 de la ciudad, en el marco de las diligencias abiertas tras la querella presentada por el exconcejal de Democracia Ourensana, Telmo Ucha.

La causa investiga una presunta apropiación indebida desde 2019 derivada del cobro de la dedicación exclusiva municipal -cifrada en unos 77.000 euros anuales- simultaneada con ingresos procedentes de sus empresas privadas, más en concreto su televisión privada, sin haber solicitado la compatibilidad al Pleno.

Durante su comparecencia ante el magistrado Leonardo Álvarez, el regidor ha respondido a las preguntas del juez y del Ministerio Fiscal, acogiéndose a su derecho a no contestar al abogado de la acusación popular.

Admite los ingresos privados

Según fuentes conocedoras de la declaración, Jácome ha admitido la existencia de dichos ingresos privados, pero ha argumentado en su defensa que no se trata de retribuciones salariales por una actividad laboral, sino de beneficios de empresa y rendimientos patrimoniales derivados de una actividad, a su juicio, permitida por la ley.

A la salida de la sede judicial, el letrado de la acusación popular, Eduardo Sánchez, ha sido tajante al valorar el interrogatorio. "El resumen de la declaración es que quedan acreditados todos los hechos que describimos en la querella", ha afirmado el abogado, señalando que lo único pendiente ahora es que dichos hechos "se interpreten jurídicamente".

Sánchez ha insistido en que el propio Jácome ha reconocido que "tiene ingresos privados aparte de su salario como alcalde", confirmando así la tesis de la acusación sobre el desarrollo de una "segunda actividad" ajena al Concello.

El abogado de la acusación ha querido matizar la línea de defensa del alcalde, subrayando que la creencia subjetiva de legalidad no exime del trámite administrativo. "Él lo que entiende es que esa actividad que desarrolla está permitida por la ley, pero la compatibilidad tiene que pedirla igual", ha explicado Sánchez a los medios. Asimismo, el letrado ha confirmado que, tras la admisión de los cobros y la negativa del regidor a responder a sus preguntas, no solicitarán nuevas diligencias, por lo que considera que "con esto, en principio, debería darse por cerrada la instrucción".

Otras comparecencias

En la jornada de este viernes también han comparecido en calidad de testigos el coordinador general del Concello ("City Manager"), Juan Ramón Costas, y el jefe de la Asesoría Jurídica, Javier García Gago. Este último ha ratificado ante el juez sus informes técnicos previos, subrayando que en el momento en que se presentó la denuncia original por vía administrativa, el querellante -Telmo Ucha- "no tenía condición de interesado" para acceder al expediente, un argumento procesal en el que se apoya la defensa para cuestionar la legitimidad de la causa.

A su salida, García Gago ha declinando hacer valoraciones jurídicas remitiéndose a su papel testifical sobre los hechos.

El propio Pérez Jácome, que a su llegada al juzgado ha eludido responder a las preguntas de la prensa sobre la cuantía de sus beneficios empresariales aludiendo repetidamente a la celebración del "Entroido", ha defendido posteriormente que la denuncia carece de base.

El regidor sostiene que se trata de una reiteración de acusaciones sobre la gestión de sus empresas, como Auria TV, que ya fueron archivadas por la Fiscalía en 2024 y por el Tribunal de Cuentas en 2025.