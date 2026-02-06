Exigen que la Diputación de Ourense revele los bienes de Jácome

Mientras Gonzalo Pérez Jácome ultima su salida de la Diputación, un escrito registrado por Telmo Manuel Ucha Álvarez ha venido a recordarle que no podrá marcharse sin antes enseñar los papeles que lleva años ocultando. El exconcejal de Democracia Ourensana presentó ayer ante el ente provincial una solicitud formal para obtener acceso íntegro a los registros de intereses y patrimonio del alcalde de Ourense y ya ex diputado provincial, junto con los de su escudero, Antonio Fernández.

La petición llega en un momento crítico. El próximo 13 de febrero, el alcalde deberá declarar como investigado por presunta apropiación indebida. Tras años de preguntas sin respuesta sobre cómo financia su televisión o cómo gestiona los fondos de su partido, ahora Ucha mete el dedo en la llaga al solicitar las declaraciones de los únicos diputados cuyos bolsillos siguen siendo un misterio para el portal de transparencia.

Telmo Ucha fundamenta su reclamación en la Ley de Transparencia y la Ley de Bases del Régimen Local, subrayando que el acceso a las autoliquidaciones de IRPF y Patrimonio no es una opción, sino una obligación legal para cualquier representante público. El escrito advierte, además, que el uso de “registros especiales” por supuesta seguridad para ocultar ingresos es una maniobra que solo busca evitar la fiscalización ciudadana. El exconcejal insiste que ocultar el patrimonio alegando “motivos de seguridad” no puede ser una decisión a dedo. Si la Diputación pretende seguir manteniendo el secreto sobre los bienes de Jácome, deberá emitir un informe técnico que justifique esa exclusión, evitando así lo que el solicitante califica como un “fraude” ante el control ciudadano.

Finalmente, la sombra de la sospecha se extiende también a Francisco Lorenzo, sustituto de Jácome en el escaño provincial, de quien ya se exige la declaración de inicio de mandato.