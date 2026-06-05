Jaime Castro-Paz, profesor de Dibujo Técnico, sobre la PAU: “Los errores son impropios de alguien que sabe de Dibujo”

Estudiantes, familias y profesores recogen firmas para exigir la repetición del examen de Dibujo Técnico y exigir la dimisión de los responsables de las pruebas en la PAU. “Es la prueba más exigente de sus vidas y los errores denotan una falta de dejadez tremenda”, crítica Jaime Castro-Paz, profesor de Dibujo Técnico en maristas, en representación de todos los implicados.

Aunque reconoce que la reacción de la CIUG es la esperada, “limitándose a echar balones fuera”, insiste en que es necesaria “una solución justa para todos”. “Los niños están frustrados porque muchos necesitan esa ponderación para acceder a la carrera que quiere”, explica.

Como profesor de la materia, Castro-Paz analiza el examen con criterio y asegura que los errores “son impropios de alguien que sabe de Dibujo Técnico”, sugiriendo que podría estar hecho con inteligencia artificial. Apunta, además, que él mismo trató de realizarla y tardó 90 minutos. “Es el tiempo que le dan a los alumnos, si a mí me costó para ello no es suficiente”, resalta.

En este sentido, indica que la solución que propone la CIUG no es suficiente, ya que se trata de una materia técnica en la que los ejercicios están muy marcados. “No es como un examen de literatura, aquí solo podrían dejar a un lado la limpieza (por la que le dan hasta un punto)”, explica, resaltando que con la cantidad de correcciones “es evidente que los estudiantes no hayan cuidado ese aspecto”. Además, teme que alguno pudiese dejar alguna pregunta en blanco por falta de tiempo, viéndose perjudicado en el resultado final.