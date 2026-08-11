Javier Gutiérrez, Calpurnia de Honra del 31 Ourense Film Festival.

El Ourense Film Festival (OUFF) distinguirá al actor Javier Gutiérrez con la Calpurnia de Honra en la 31 edición del certamen. El reconocimiento pone en valor la trayectoria de uno de los intérpretes más destacados del cine, el teatro y la televisión española. La entrega del galardón tendrá lugar durante la gala de inauguración del festival, prevista para el viernes 25 de septiembre a las 20,00 horas en el Auditorio Municipal de Ourense.

El director artístico del OUFF, Óscar Doviso, ha destacado la "trayectoria envidiable" de Gutiérrez y su carácter de artista interdisciplinar, con trabajos tanto en largometrajes, cortometrajes y series como sobre los escenarios teatrales. El actor ya participó en el festival en 2023, cuando acudió a Ourense para presentar la película "Honeymoon".

Gutiérrez se suma así a la lista de grandes figuras reconocidas por el OUFF con uno de sus principales galardones, que distingue cada año a profesionales con una trayectoria especialmente relevante dentro del mundo audiovisual. El último en recibir la Calpurnia de Honra fue Daniel Guzmán, reconocido en la 30 edición del festival por su trayectoria y su compromiso con el cine social.

El 31 Ourense Film Festival se celebrará del 25 de septiembre al 4 de octubre y volverá a convertir la ciudad en punto de encuentro para profesionales y aficionados al cine, con una programación que reunirá proyecciones y diferentes actividades vinculadas al séptimo arte.

Su trayectoria ligada al cine, el teatro y la televisión

Criado en Ferrol, Javier Gutiérrez comenzó su trayectoria en el teatro y se trasladó a Madrid con 19 años para continuar su formación. Su salto a la gran pantalla llegó con "El otro lado de la cama", a la que siguieron trabajos como "Días de fútbol" y "Torrente 3".

En televisión alcanzó una gran popularidad con "Los Serrano", donde formó parte del reparto entre 2005 y 2008, y especialmente con "Águila Roja", en la que interpretó a Sátur durante siete años. Posteriormente también protagonizó "Estoy vivo", consolidando una carrera televisiva que le ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la ficción española.

Su gran consagración llegó en el cine con "La isla mínima", papel por el que consiguió el Goya al mejor actor protagonista y la Concha de Plata del Festival de San Sebastián. Tres años después volvió a ganar el Goya en la misma categoría por "El autor". A estos títulos se suman películas como "El olivo", "Campeones", "La hija" o "Modelo 77", además de una extensa trayectoria teatral, especialmente vinculada a la compañía Animalario.

Con más de 90 trabajos en cine y televisión, además de numerosos proyectos teatrales, Gutiérrez acumula también reconocimientos como tres premios Feroz, tres de la Unión de Actores y Actrices y dos José María Forqué, entre otros.

Su relación con Galicia ha estado presente durante toda su vida. Aunque nació en Luanco (Asturias) en 1971, se trasladó con apenas un año a Ferrol, donde creció y tuvo sus primeros contactos con el teatro. La ciudad lo reconoció como Hijo Predilecto de Ferrol, reforzando el vínculo del actor con Galicia. Desde el OUFF lo consideran también un "gallego de adopción".

En los últimos años, además, ha mantenido su vinculación profesional con Galicia a través de proyectos como "Rondallas", película de Daniel Sánchez Arévalo ambientada en la costa gallega y protagonizada por el propio Gutiérrez.

Más de 1.200 obras optan al OUFF

El anuncio de la Calpurnia de Honra coincide con el cierre de la convocatoria de la 31 edición del OUFF, que ha recibido 1.291 obras cinematográficas. De ellas, 450 son largometrajes y 841 cortometrajes, con 54 trabajos gallegos entre las propuestas.

En total, son 77 los países representados en esta edición. Entre los que más trabajos han presentado figuran España, México, China, Argentina, Brasil, Francia, Hungría, Chile, Colombia, Alemania y Estados Unidos.

También destaca la presencia de cinematografías menos habituales en el certamen y, por primera vez, de obras procedentes de Bangladesh, Macao, Ruanda, República Democrática del Congo, Jamaica y Kirguistán. Algunas de las películas inscritas han pasado ya por festivales como Cannes, Berlín, Sundance o Locarno, mientras que otras optan al OUFF como estrenos en España o incluso mundiales.

La presencia de Javier Gutiérrez en la gala de apertura será uno de los momentos destacados de esta nueva edición del festival ourensano.