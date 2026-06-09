Javier Vargas, la autobiografía de una vida dedicada al rock

Las anécdotas y vivencias que hay detrás de cuatro décadas dedicadas a la música dan para muchas páginas de historias. En “Historias de la Carretera”, el incansable Javier Vargas cuenta su experiencia autobiográfica en el mundo del blues-rock, género que le llevó a la fama a través de su grupo Vargas Blues Band, con ocho discos de platino y una treintena de álbumes publicados.

El guitarrista presentará esta obra en el Foro La Región, que se celebrará el miércoles en el Teatro Principal. A partir de las 20,00 horas participará en un coloquio junto al periodista musical Mariano Muniesa, donde desgranará algunos de los episodios más destacados de una trayectoria marcada por las giras, los escenarios y encuentros con figuras clave del rock internacional.

Posteriormente, a las 21,00 horas, ofrecerá un concierto acompañado por su banda, y que contará también con la participación de los ourensanos Syntomía como grupo invitado, una sinergia muy especial para Vargas, en su afán de guía a través de su autobiografía: “He querido hacer algo que pueda inspirar a los músicos jóvenes”.

En esta línea, el artista reivindica su pertenencia a “la generación del pico y pala”, recordando que el camino del rock exige un trabajo constante, pero muy gratificante, ya que no piensa colgar la guitarra, ni mucho menos: “Mientras haya vida, habrá música y alegría”.

Junto al libro también va incluido el álbum “Back on the Blues”, grabado por el grupo el año pasado en Australia.