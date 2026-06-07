Javier Vargas, Guitarrista en Vargas Blues Band: “He querido hacer algo que pueda inspirar a los músicos jóvenes”

Pregunta. En octubre vino a Ourense ¿se está convirtiendo en una parada obligatoria en su calendario?

Respuesta. Mientras sea así perfecto, Galicia me encanta, es una tierra especial dentro de España, da la sensación de estas en un país distinto. El gallego tiene su propio universo, se vive muy bien, os gusta mucho la música y uno de nuestros primeros conciertos fue en a Coruña. En Ourense he tocado muchas veces, pero cada vez que vamos es como algo nuevo. Realmente ahora vamos a presentar el libro que acabo de sacar, pero también iré desvelando temas de un álbum que grabé el año pasado a raíz de la gira que dimos en Australia. Será muy divertido.

P. ¿En Galicia el blues y el rock se viven distinto?

R. Galicia tiene ese punto celta, notas que la gente lo vive intensamente, la personalidad de sus habitantes es muy especial. El blues también es una música especial, es una música que cada uno la interioriza mucho, la vive de forma especial. Es muy sentimental y los gallegos son gente con mucho sentimiento a la hora de escuchar música. A los que he ido conocido a lo largo de los años al final son como hermanos. Es gente muy cariñosa pero, por otro lado, les gusta la marcha. Algunos de los conciertos y las noches más salvajes que recuerdo las he experimentado en Galicia en los 90. Podría escribir un libro solamente acerca de las noches que he vivido aquí.

P. ¿Qué me puede decir de “Historias de la carretera”?

R. Está teniendo una repercusión increíble, todo el mundo quiere leerlo y saber un poco cuál es mi historia. A lo largo de los años me han conocido como guitarrista de la Vargas Blues Band, autor para Sabina, Miguel Ríos, Manolo Tena, La Mondragón, pero anterior a eso viví en Estados Unidos. En el libro he profundizado en todas esas historias, he contado con lujo de detalles donde nací, cuándo me llevaron a Latinoamérica, porque me fui a Estados Unidos, la gente que conocí y los pasos que di hasta hacer realidad mi proyecto. Nada fue fácil, el camino del músico es trabajoso, y más si eliges el blues o el rock, pero soy un afortunado. Tuve la oportunidad de que Carlos Santana se fijara en mi música, grabar “Blues Latino”, ser nominado a los Grammy y tener ocho discos de platino tocando blues. Si me lo hubieras contado no me lo hubiera creído.

P. Después de cuatro décadas por medio mundo, ¿hay espacio realmente para meter tantas historias en el libro?

R. Hay muchas más historias de las que he podido contar, ha sido un resumen. He querido hacer algo que pueda inspirar a los músicos jóvenes que están en el camino de buscar vivir de la música. Yo cuento mi experiencia, porque cuando empecé no existían las redes sociales, el “streaming” o instrumentos tan baratos para grabar un disco en tu casa. Yo soy de la generación del pico y pala

P. En el Foro lo acompañará Synergia, una banda de jóvenes ourensanos, ¿toda una inspiración para ellos, no?

R. Va a ser una buena conexión estar ahí hablando, contando de viva voz anécdotas que a lo mejor no están en el libro. Además, el libro, viene con el álbum “Back on the Blues”, grabado el año pasado en Australia. El que tenga el libro también tendrá mi último disco, del cual tocaremos algunos temas en el concierto.

P. ¿Cuál fue su criterio para decidir qué anécdotas salían en el libro y cuáles se quedaban en el “backstage”?

R. Me venían las más cercanas y las importantes para definir una biografía que no fuera un peñazo. Quiero que la gente lo lea como un cómic, en dos días, y diga: “Joder, me engancha, quiero saber qué pasó después”. De lectura fácil y rápida. Yo vengo de la cultura de los cómics, de adolescente y de niño leía miles. Recuerdo que tenía un tío con una librería llena de cómics antiguos, empezaba a leer, me enganchaba y en cuatro días me había leído 400.

P. Más allá del espíritu musical, un aficionado a la literatura.

R. A la literatura, al cine y a escribir. Antes de ser guitarrista, cuando estudiaba en Argentina, tenía facilidad para las redacciones. Con mi imaginación me salía natural y la profesora me hacía leer mis redacciones en voz alta a la clase. Al final he descubierto que cuando tienes capacidades artísticas, las desarrollas de la manera que sea. Tienes que sacar lo que llevas dentro, al final todo se trata de transmitir emoción. Un artista tiene que saber cómo conseguir que la gente se emocione con lo que hace.

P. ¿Por qué la palabra “carretera” en el título de su libro?

R. Cuando decides dedicarte a la música, sabes que va unido a la carretera, tienes que tener claro que la maleta debe estar siempre preparada para irte de gira.

P. ¿Algún viaje por carretera que recuerde especialmente?

R. Ha habido muchos fascinantes, pero uno que recuerdo especialmente fue en Canadá, en cinco fechas de Vancouver a Calgary, y luego a la zona francesa de Quebec. Fue alucinante porque allí tengo seguidores y mi público iba a escucharme. Es de los países que más me ha gustado.

P. A veces los libros de memorias pueden sonar a despedida, pero ¿le queda mucha cuerda a Javier Vargas?

R. Espero que sí, mientras haya vida: música y alegría. Estamos aquí para tener una experiencia vital y aprovechar el tiempo en lo que nos gusta. Cualquier persona con ganas de hacer cosas interesantes no tiene límite. Mira los Rolling Stones o Paul McCartney, van a seguir hasta la muerte, morirán en el escenario como los verdaderos músicos.

P. ¿Tiene proyectos en mente?

R. A partir de septiembre sacaré un nuevo “single” y por otro lado, estoy escribiendo otro libro. Es un relato contando una historia de un momento de tiempo en mi existencia, donde yo fui espectador. Llevo la libreta en el iPhone y no paro de escribir.

P. ¿Qué le diría a los fans ourensanos para que compren su libro?

R. Que tienen una oportunidad para inspirarse y conocer de primera mano la historia del rock and roll de las últimas cinco décadas. Yo estuve ahí, fui testigo y lo viví en propia piel. A través de mi viaje iniciático fui espectador de cosas increíbles. Para conectar con algo tenías que moverte y llegar al sitio. El libro está teniendo muy buena repercusión y creo que será un documento especial y un referente para muchas generaciones.