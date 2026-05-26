¿Sabe usted que a Jorge Bermello se le quiere mucho en esta ciudad?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, homenajes al empresario Jorge Bermello
¿Sabe usted que los homenajes se le acumulan al empresario Jorge Bermello? ¿Que si este lunes era la asociación de entrenadores O Afiador quienes le rendían homenaje por su pasado deportivo a finales de semana tendrá otro reconocimiento? ¿Que el viernes recibe el reconocimiento del centro comercial Ponte Vella como uno de los emprendedores que lo hizo posible? ¿Que es hora de recoger los frutos de tanto trabajo?
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