Jorge Clavero Mañueco, general del Ejército del Aire de España: "A los héroes de la aviación española les debemos sobre todo el espíritu de lucha"

El general Jorge Clavero Mañueco se encuentra durante estos días en Ourense, con motivo de la exposición “Centenario de los grandes vuelos de la aviación española”, de la que es un profundo conocedor.

Pregunta. La exposición pretende acercarnos más a todos a las gestas de la aviación española, ¿no?

Respuesta. Estamos en un momento histórico importante, se cumplen 100 años del comienzo de “los grandes vuelos”. Es un periodo de entreguerras de 10 años entre el 1926 y el 1936, tras acabar la Guerra del Rif, hasta la Guerra Civil. En esos 10 años en España, los aviadores tienen la posibilidad de quedar libres de servicio de guerra y lanzarse a una carrera internacional relacionada con llegar más lejos y más rápido.

P. La gesta más popular fue el del vuelo de Plus Ultra (1926), ¿no?

R. Fue grandioso por muchos motivos. Porque fue el primero, porque fue exitoso, porque era la primera vez que un avión de Europa llegaba al continente sur de América. Porque los personajes eran verdaderamente ya conocidos, como Ramón Franco o Pablo Rada, un mecánico que venía de las clases más populares y que se hizo querer por todo el mundo. Fue un conjunto de muchos factores que hizo que fuera explosivo. Y a partir de ahí España entera estaba pendiente de nuestros aviadores. Todos siguieron esos vuelos que al final resultaron siete vuelos más exitosos, porque hubo otros muchos que no salieron porque era muy arriesgada la empresa. Esos ocho vuelos son los que vamos a representar aquí en Ourense.

P. Y luego llega Elcano.

R. La Patrulla Elcano fue un proceso muy ambicioso, de ir con tres aviones de guerra y tres pilotos hasta llegar a Manila (Filipinas), al cabo de 20 etapas, tenía un reto tremendo. Hay que pensar que no tenían una infraestructura que les esperase en cada fin de etapa, llegando al campo de una ciudad donde alguien se tenía que ocupar de ir a echarles gasolina y llevarles aceite. Cada piloto llevaba su mecánico detrás y al tomar tierra se pasaban la noche revisando el avión. De los tres aviones, solo llegó uno, los otros dos se quedaron por el camino con averías y problemas diversos, pero definitivamente completaron la misión. Y el recibimiento en Filipinas fue emotivo, con muy fuertes lazos con España todavía.

P. Las maquetas nos dan una idea de cómo viajaban los pilotos, ¿cómo eran las condiciones?

R. Eran aviones dedicados al vuelo corto (no más de tres horas), por lo que les metían el doble de combustible de lo que tenía que llevar, había que reforzarles. Además, iban con la cara al aire.

P. ¿Cuánto le debe la aviación actual española a todos estos héroes que hemos ido conociendo?

R. Le debemos sobre todo el espíritu de lucha, no dar nada por perdido. Estos aviadores, con todas las penurias y las dificultades, siempre estaban llegando a más. Ellos tenían que llegar para demostrar que eran unos buenos pilotos y levantar el ánimo de las fuerzas en aquellos tiempos.