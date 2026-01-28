Jose Alfonso, presidente del Anpa de Carmelitas: "Tenemos una gran preocupación de que las obras se retrasen mucho"

La calle Pena Trevinca luce ahora con un socavón de grandes dimensiones bajo la calzada y, tras confirmarse este martes el riesgo estructural, la vía fue cerrada al tráfico. Un día después, el Concello anunció que el corte se mantendrá durante aproximadamente dos meses para acometer las obras de reparación, lo que obligará a desviar la circulación en la zona. El colegio Plurilingüe Carmelitas está ubicado en esta calle y desde el Anpa muestran su malestar y preocupación por esta incidencia y el posible retraso de las obras.

El presidente de esta asociación, Jose Alfonso Mondaray, ha asegurado que este corte crea un gran problema en la movilidad, sobre todo en los accesos al colegio para los padres que necesiten de un vehículo para llevar o recoger a los niños. Este es un gran inconveniente para "los recorridos y los atascos que ya se están formando por los desvíos que tenemos que tomar para poder acceder al colegio", según confirma el titular.

La calzada de la calle Pena Trevinca, antes y después.

Además, muestran gran preocupación por la duración de las obras y su posibler retraso: "Rogaremos al Concello que agilice las obras lo antes posible para evitar todas estas molestias que están generando en la conciliación de estas familias". También aseguran que no saben la complicación de esta obra, pero que a ellos les genera diversos inconvenientes importantes.

La calle cortada en esta ubicación céntrica de Ourense | José Paz

En cuanto a la estimación inicial de dos meses de tardanza, consideran que es un periodo muy largo. Asimismo, no han recibido información: "Trataremos de ponernos en contacto con el Concello para aclarar el tema y ver cómo podemos solucionar los problemas de movilidad". Desde el Anpa de Carmelitas esperan que se solucione lo más rápido posible porque este corte lo consideran un gran obstáculo para toda la ciudad y "más ahora con la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones y la nuevas calles peatonales", concluyen.

Cambios en la ruta de los autobuses urbanos

Desvíos alternativos debido al socavón existente en la calle y el cierre total del tráfico en ella:

Línea 6: Antigua Estación de Autobuses – As Curuxeiras

Sentido As Curuxeiras: El trayecto se realizará por la calle Emilia Pardo Bazán, desviándose por la calle Serra Martiñá, calle San Mamede y calle Ramón Puga.

Sentido Antigua Estación: Desde la calle Ramón Puga, el autobús circulará por la calle Serra Martiñá, calle de la Granxa y retomará su camino por Emilia Pardo Bazán.

Línea 11: Santa Mariña – O Viso

Sentido Santa Mariña: Circulará por la calle Pena Trevinca hacia la calle Serra de Queja (donde se habilitará una parada provisional en el cruce con la calle Monte Miedo) para continuar por la calle de la Granxa.

Sentido O Viso: El recorrido irá por la calle de la Granxa, Serra Martiñá, San Mamede, calle José Cornide, Nuestra Señora de la Saínza y calle de A Coruña.

Línea 13: Universidad Laboral – A Cuña – Palmés

Sentido Berrocás – A Cuña (U. Laboral): El desvío se realizará desde la calle Emilia Pardo Bazán hacia la calle de la Granxa y la calle de los Berrocás.

Sentido Palmés: Desde la calle Ramón Puga, el servicio pasará por la calle San Mamede, Serra Martiñá y calle de la Granxa hasta llegar de nuevo a Emilia Pardo Bazán.