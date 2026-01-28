El socavón de la calle Pena Trevinca cortará al menos dos meses el tráfico

Imagen del socavón en la calle Pena Trevinca, en Ourense

El principal problema de la jornada de incidencias por la borrasca Joseph en Ourense se localizó en una céntrica ubicación. La calle Pena Trevinca luce ahora con un socavón de grandes dimensiones bajo la calzada y, tras confirmarse este martes el riesgo estructural, la vía fue cerrada al tráfico.

Un día después, el Concello anunció que el corte se mantendrá durante aproximadamente dos meses para acometer las obras de reparación, lo que obligará a desviar la circulación en la zona.

La calzada de la calle Pena Trevinca, antes y después.

El PSOE criticó que, apenas unas horas antes de confirmarse el peligro, el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, negase a la oposición que existiera riesgo de hundimiento, asegurando que se trataba de un “simple repise”.

Cambios en la ruta de los autobuses urbanos

Desvíos alternativos debido al socavón existente en la calle y el cierre total del tráfico en ella:

Línea 6: Antigua Estación de Autobuses – As Curuxeiras

Sentido As Curuxeiras: El trayecto se realizará por la calle Emilia Pardo Bazán, desviándose por la calle Serra Martiñá, calle San Mamede y calle Ramón Puga.

Sentido Antigua Estación: Desde la calle Ramón Puga, el autobús circulará por la calle Serra Martiñá, calle de la Granxa y retomará su camino por Emilia Pardo Bazán.

Línea 11: Santa Mariña – O Viso

Sentido Santa Mariña: Circulará por la calle Pena Trevinca hacia la calle Serra de Queja (donde se habilitará una parada provisional en el cruce con la calle Monte Miedo) para continuar por la calle de la Granxa.

Sentido O Viso: El recorrido irá por la calle de la Granxa, Serra Martiñá, San Mamede, calle José Cornide, Nuestra Señora de la Saínza y calle de A Coruña.

Línea 13: Universidad Laboral – A Cuña – Palmés

Sentido Berrocás – A Cuña (U. Laboral): El desvío se realizará desde la calle Emilia Pardo Bazán hacia la calle de la Granxa y la calle de los Berrocás.

Sentido Palmés: Desde la calle Ramón Puga, el servicio pasará por la calle San Mamede, Serra Martiñá y calle de la Granxa hasta llegar de nuevo a Emilia Pardo Bazán.