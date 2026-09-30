José Luis Rebordinos: "España, después de Francia, tiene el mejor cine del mundo ahora mismo"

José Luis Rebordinos defiende una idea de festival de cine que va mucho más allá de una semana de proyecciones. El director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián participó ayer en el Foro La Región en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, donde reivindicó estos encuentros como espacios de industria, debate y construcción cultural durante todo el año. El acto se enamarca dentro de la programación del OUFF.

La directora digital de La Región, Carmen Rivas, abrió el acto recordando al recientemente fallecido Gonzalo Suárez, Calpurnia de Honra del OUFF en 2021, y destacó la transformación impulsada por Rebordinos en San Sebastián, convertido en “algo vivo, lleno de ideas y de innovación” más allá de los días del certamen. El director artístico del OUFF, Óscar Doviso, señaló al festival vasco como un espejo por su capacidad para ser relevante “desde lo local hasta lo internacional”.

Rebordinos rebajó de entrada cualquier solemnidad. “No soy un gurú, voy a hablaros solo desde mi experiencia”, señaló antes de dimensionar un festival con un presupuesto de 11 millones de euros, un equipo de 41 personas durante todo el año y unas 250 durante la cita. Esa estructura sostiene residencias, una escuela de cine y programas de mentoring que después encuentran continuidad en el propio festival.

Marcos Vázquez, Carmen Rivas, José Luis Rebordinos, Amalia Enríquez y Óscar Doviso. | Xesús Fariñas

Para Rebordinos, un festival debe reunir películas, medios, público e industria. En este último ámbito San Sebastián ha pasado de 600 a 2.600 profesionales acreditados, con el objetivo de apoyar el intercambio de experiencias y los negocios. Pero también necesita identidad. “Es muy importante que los festivales tengan personalidad, algo que solo tengas tú, por eso es muy importante lo local”, afirmó. Puso como ejemplos Sitges o Málaga para recordar que “no siempre el sitio más grande es el mejor para una película”, y citó al propio OUFF entre los festivales pequeños que “empiezan a tener color”.

También reivindicó el momento de la producción nacional con una afirmación rotunda: “España, después de Francia, tiene ahora mismo el mejor cine del mundo”.

Otro de los pilares, insistió, es el encuentro físico. “Un festival tiene que ser un lugar de encuentro. Estoy en contra de los festivales online”, afirmó. En San Sebastián, añadió, “todo el mundo es bien recibido, desde el conservador al progresista”, porque busca crear “un lugar de debate y de discusión”.

Entre los retos pendientes situó la presencia de las mujeres en el cine, el cambio climático y la necesidad de dar voz a quienes no la tienen. Rebordinos cuestionó que sean siempre creadores privilegiados quienes hablen sobre colectivos situados en los márgenes y defendió que sean ellos mismos quienes puedan contar sus propias historias.