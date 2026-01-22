Los jóvenes buscan refugio en la Iglesia de Ourense ante el desencanto de la sociedad actual

La parábola del hijo pródigo relata, según la fe católica, la bienvenida que recibe un díscolo retoño que regresa a casa después de una larga ausencia, siendo bienvenido y celebrándose una fiesta en honor a su vuelta.

La diócesis de Ourense comienza el año 2026 celebrando el regreso de muchos “hijos pródigos” que, poco a poco, están retomando la práctica sacramental y acudiendo a los encuentros y formaciones para laicos que organiza la vicaría. Francisco López, al frente de esta delegacion episcopal, explica que “no solo hablamos de personas emigrantes que vienen a las parroquias. Hay también muchos jóvenes y no tan jóvenes que están participando en actividades como los retiros de primera llamada”.

A veces llevan mucho tiempo sin vivir la fe, y se casan o bautizan a sus hijos por tradición. En estas formaciones descubren una parte de la Iglesia que no conocían, y que les gusta"

El vicario de los laicos establece dos perfiles distintos, donde el retorno está siendo más potente. Por un lado están “las personas cercanas a los 40 años, que participan en los cursos prematrimoniales, o se acercan preguntando cómo bautizar a sus hijos”. Estas personas “a veces llevan mucho tiempo sin vivir la fe, y se casan o bautizan a sus hijos por tradición. En estas formaciones descubren una parte de la Iglesia que no conocían, y que les gusta”.

El segundo perfil estaría en las edades “donde los jóvenes están acabando sus estudios universitarios, o buscando su primer empleo”, sigue explicando Francisco López. “En estos casos, se observa sobre todo en los retiros de primera llamada -unas estancias que organiza la diócesis para reflexionar sobre la vida y la vocación-. Vienen porque alguien les suele invitar, y ha despertado su curiosidad”. Además, “películas como 'Los Domingos' están haciendo de imán”, asegura López.

Entre los motivos que han encontrado estas personas para regresar a la fe católica, el vicario de los laicos comenta que “hablando con ellos, te encuentras con muchos que se sienten vacíos o desencantados. Encuentran aquí a gente que no les juzga y les hace sentirse acogidos”, concluye Fracisco López.