¿Sabe usted que los jóvenes se juegan el tipo saltando desde el Puente Romano?

¿Sabe usted que con la vuelta de las altas temperaturas han resurgido una práctica de alto riesgo? ¿Que algunos jóvenes de la ciudad han vuelto a efectuar peligrosos saltos desde el Puente Romano? ¿Que hay maneras más seguras de superar el calor y de divertirse con el agua? ¿Que un día lamentaremos una desgracia y nos echaremos las manos a la cabeza?

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