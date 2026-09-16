¿Sabe usted que los jóvenes se juegan el tipo saltando desde el Puente Romano?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, hay maneras más seguras de refrescarse en Ourense

Jóvenes en el Puente Romano refrescándose
Jóvenes en el Puente Romano refrescándose

¿Sabe usted que con la vuelta de las altas temperaturas han resurgido una práctica de alto riesgo? ¿Que algunos jóvenes de la ciudad han vuelto a efectuar peligrosos saltos desde el Puente Romano? ¿Que hay maneras más seguras de superar el calor y de divertirse con el agua? ¿Que un día lamentaremos una desgracia y nos echaremos las manos a la cabeza?

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