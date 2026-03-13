Dos jóvenes ourensanos huyen de Jordania por mar tras pasar tres días en medio de la guerra

El estallido del conflicto bélico entre el bloque formado por los Estados Unidos e Israel contra Irán, que afecta a prácticamente todo Oriente Medio pilló, a un grupo de catorce jóvenes de Erasmus en un viaje en Jordania, entre ellos dos ourensanos. Un clásico destino para los estudiantes de intercambio, que en este caso no culminó de la manera esperada, viéndose obligados a huir del país en barco, pero que sin duda permanecerá en sus memorias toda su vida.

El grupo, que está realizando el Erasmus en Bucarest, llegó a Jordania el día 27 de febrero, disfrutando con total normalidad de su estancia en las primeras horas. En cambio, al día siguiente, mientras hacían turismo por Amán, la capital jordana, se enteraron a través de su guía que Israel (país limítrofe con Jordania), había atacado a Irán.

En un principio no le dieron especial importancia, pero horas después el ambiente de la ciudad se volvió helador. “Estábamos en un ‘free tour’ y de repente vimos pasar por encima unos cuantos misiles de Israel a Irán, choca e impresiona bastante”, expresó Martín Iglesias, uno de los ourensanos que vivió esta dramática experiencia.

Desde la capital se trasladaron hacia la costa jordana con el mar Rojo, en Áqaba, en una zona que hace frontera con Israel. “Desde ahí vimos caer misiles, bombas y ya nos fuimos todos preocupando cada vez más, cada vez más. Cada vez cancelaban más vuelos, salían más noticias, entonces cada día te levantas con más incertidumbre de lo que podría pasar”, afirmó Iglesias.

“Esa tensión y sobre todo el ver que tienes pocas salidas, tienes pocas opciones para salir, eso fue quizá lo que más nos agobió, el hecho de no poder salir de ahí”, detalló el joven, que indicó que las pocas opciones de vuelo que había en el país tenían ya unos precios desorbitados por lo que consideraron que “la única solución viable era la de escapar por mar a Egipto”.

El ourensano Martín Iglesias, en su viaje a Jordania.

Tras tres días en medio del conflicto bélico, incluso los locales, más acostumbrados a ver movimiento armamentístico en torno al país vecino, se empezaron a preocupar más por la angustiosa situación y el guía les recomendó irse del país “cuanto antes”, ante la escalada, que provocó incluso la caída de restos de misiles en Jordania.

El 3 de marzo, mismo día en el que tenían programado su vuelo de vuelta a Bucarest, que tuvo que ser cancelado, el grupo emprendió un viaje en ferry para cruzar el Mar Rojo tras vivir en el acceso un clima caótico con “un montón de gente agobiada por salir”.

Una vez en Egipto se toparon con una situación de completo “overbooking”, ya que, como ellos, un montón de turistas en Oriente Medio tomaron esa vía de escape, pero encontraron la calma tras la tensión vivida.

En su nuevo -e inesperado- destino estuvieron un total de cinco días, en los que aprovecharon para visitar los puntos más icónicos del país y finalmente el día 8 de marzo pusieron rumbo a Bucarest poniendo fin a su rocambolesca aventura de Erasmus.

Un episodio de sufrimiento, en especial para sus familias, que estuvieron en vilo durante días. “Lo han pasado peor las madres que nosotros”, relató Iglesias, que de hecho vendrá a Ourense ya la semana que viene para poder reeconstrarse con su familia durante unos días, después del susto vivido.

Costes sin cobertura

Después de tener que comprar un billete de ferry, otro de avión desde Egipto a Bucarest y estar de viaje cinco días más de lo previsto, todos los sobrecostes han recaído en los afectados, incluso de los que cogieron un seguro aparte, según explicó el joven ourensano, que especificó que solamente les han devuelto el importe del billete del avión cancelado de Jordania a Rumanía